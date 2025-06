Astăzi, 18 iunie, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș marchează Ziua Europeană de Prevenire a Furturilor din Locuințe, o inițiativă desfășurată la nivel european cu scopul de a informa cetățenii cu privire la riscurile asociate acestui tip de infracțiuni și măsurile de prevenire pe care le pot lua pentru a-și proteja locuințele.

În acest context, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș desfășoară activități de informare și conștientizare în întregul județ, cu accent pe responsabilizarea comunității și prevenirea acestor fapte.

Situația statistică a primelor 5 luni ale anului 2025 relevă o scădere a numărului de furturi din locuințe, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2025, la nivelul județului Maramureș au fost sesizate 102 furturi din locuințe, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut au fost sesizate 141 de astfel de fapte.

Totodată, în perioada de referință, au fost sesizate 50 de furturi din curți și anexe gospodărești, cu 16 fapte mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.

Deși situația statistică e în scădere, în continuare, depunem eforturi pentru reducerea numărului de infracțiuni contra patrimoniului și vă recomandăm să luați măsuri pentru siguranța locuinței dumneavoastră:

– Încuiați ușa locuinței chiar și atunci când sunteți acasă;

– Încuiați ferestrele și ușa când plecați de acasă chiar şi pentru o perioadă scurtă de timp;

– Evitați să lăsați cheia de la intrare la îndemâna hoţilor (sub preşul de la uşă, sub un ghiveci, în cutia poştală, etc.);

– Montați un interfon la intrarea în bloc pe care să-l folosiți corespunzător;

– Montați la intrare o uşă solidă cu un sistem de închidere securizat, acesta le dă de furcă hoţilor;

– Montați un sistem de supraveghere video care de asemenea îi ţine departe pe hoţi;

– Fiți atenți la informațiile pe care le postați pe reţelele de socializare, acestea pot fi surse eficiente pentru hoţi;

– Fiți vigilenți cu persoanele care vă bat la uşă;

– Transmiteți copiilor să nu vorbească cu străinii despre locuinţa sau bunurile din aceasta și să nu deschidă uşa nimănui în lipsa dumneavoastră.

Infracțiunile de furt se comit, de regulă, contratimp, astfel că sunt considerate mai „ușor accesibile” locuințele care nu sunt prevăzute cu sisteme de securitate, în timp ce locuinţele cu măsuri vizibile de siguranţă, de cele mai multe ori, sunt evitate.

Prin eforturi comune, dorim să reducem semnificativ incidența furturilor din locuințe și să încurajăm cetățenii să devină parteneri activi în siguranța propriului cămin, astfel că Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș va continua activitățile de prevenire și informare în comunitate, cu precădere în centre comerciale și zone publice.