„Suspiciunile de implicare a STS in coafarea si remodelarea rezultatelor alegerilor au fost confirmate ieri de un fost sef al unui serviciu AEP de monitorizare digitala a alegerilor.

Omul a spus ca softul utilizat la alegerile locale din 27 septembrie a fost realizat de niste „specialisti” anonimi ai STS, adica, greu de depistat in interiorul unui serviciu secret militarizat si, deci, greu de tras la raspundere. A mai spus că este vorba de un soft gresit, cu multe probleme tehnice insolubile, care a fost pus la dispozitia autoritatilor cu o zi inainte de alegeri, intr-o asemenea maniera încât cei câțiva mii de operatori de tablete din sectiile de votare sa nu poata fi instructati temeinic si sa nu poata rezolva in timp util infinitele probleme concrete de la alegeri.

Intr-o interventie la un post de televiziune, aseara, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a arata ca in duminica alegerilor a existat o perioada de 2-3 ore in care tabletele au fost, pur si simplu, inutilizabile.

Furtul de voturi cu sacii, alterarea cu carioca a buletinelor de vot, anularea a peste 65 de mii de voturi la nivel de Bucuresti (cifra reprezinta 10% din totalul voturilor exprimate, ceea ce este unic în istoria de 31 de ani de la Revoluție încoace), bulibaseala codurilor QR etc. sunt nimica toata fata de posibilitatea ca intreg procesul de votare să fi fost ratat prin intermediul unui soft prost conceput, prost implementat și prost utlizat de niste functionari care nu erau nici macar in proportie de 1% instructati corect.

Asadar, STS, serviciu secret militarizat care ar fi trebuit sa asigure precizia micronică a alegerilor si pastrarea in vid a rezultatelor alegerilor, a dat-o în bara la modul cel mai porcesc. Alegerile au fost alterate prin incompetenta colectorului si gestionarului electronic al datelor, si nu numai prin frauda electorala. De altfel, se observa ca suntem la 8 zile distanta de ziua votului si mandatele de alesi locali nu au fost inca validate, întrucât sunt enorm de multe suspciuni si acuzatii de fraudare a votului. Uniunea Europeana, daca nu este ipocrita, ar trebui sa ia pozitie in acest caz unic in Europa, de implicare in alegeri a unui serviciu secret militarizat, care a mai si alterat sau trucat alegerile. Responsabilitatea Biroului Electoral Central este, in acest caz, enorma, intrucat ceea ce s-a intamplat ataca grav fundamentele democratiei.

Pe de alta parte, sper sa fie invatura de minte pentru toata lumea – nu pui ciobanul să se ocupe de paza si protectia actorilor si spectatorilor unei piese de teatru, ca s-ar putea sa ii bage si să îi scoată din sala cu moaca sau cu bâta, ca pe oile din propria turma”. scrie avocatul Piperea pe pagina sa de facebook.