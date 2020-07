Absența simptomelor nu înseamnă neapărat și absența bolii în interiorul corpului. Unul dintre cele mai uimitoare lucruri despre COVID-19 este variabilitatea sa aproape imprevizibilă în termeni de evoluție a bolii. Poți să ai două persoane cu caracteristici demografice identice, și una dintre ele ar putea ajunge la terapie intensivă, în timp ce cealaltă ar putea să nu prezinte niciun simptom. Această imprevizibilitate este o parte din ceea ce face acest virus extrem de dificil de ținut sub control. Cu toate acestea, chiar dacă cazurile pozitive COVID-19 pot fi asimptomatice, asta nu înseamnă că organele celor infectați sunt scutite de stricăciuni “sub capotă”.

Într-un nou studiu, publicat în The Journal of Infection, cercetătorii chinezi de la Universitatea Wuhan au efectuat scanări de tomografie computerizată (CT) de înaltă rezoluție pentru 58 de pacienți asimptomatici diagnosticați cu COVID-19.

Pacienții au fost diagnosticați cu teste standard de analiză care identifică prezența materialului genetic al coronavirusului. Deși nu aveau simptome, cu toții au prezentat o formă de leziune pulmonară specifică pneumoniei. Dintre pacienții asimptomatici, 27% au dezvoltat, în cele din urmă, simptome după internare, la aproximativ 3,7 zile de la diagnostic. Simptomele lor includeau febră, tuse, oboseală, respirație și diaree.

Cu toate acestea, toți pacienții au prezentat unele anomalii pulmonare atunci când tomografiile au fost analizate în detaliu, indiferent dacă au avut sau nu simptome. Mai puțin de jumătate dintre pacienți au prezentat leziuni bilaterale, iar 58% au prezentat leziuni unilaterale pulmonare (fie în plămânul stâng, fie în cel drept). Leziunile au fuzionat, formând zone peticite, asemănătoare unui pavaj cu stricăciuni, distribuite în mai mulți lobi pulmonari sau bilaterali. Câțiva pacienți au arătat consolidare în imagistica CT.

Cercetătorii, în The Journal of Infection: Această analiză sugerează că deși unii pacienți cu COVID-19 ar putea arăta complet sănătoși, în ciuda testării pozitive, ei ar putea suferi intern de leziuni pulmonare silențioase. Diverse manifestări de pneumonie în pacienții asimptomatici COVID-19. Sursă: The Journal of Infection. În același timp, studiul complică și mai mult imaginea pandemiei, pe care oamenii de știință se străduiesc să o completeze din bucățele de puzzle, unele încă lipsă. Ceea ce este îngrijorător este că 30%-60% din cazurile de pneumonie COVID-19 sunt printre pacienții care nu au avut simptome sau au avut doar simptome ușoare.