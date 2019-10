Dupa 1989 se face filiala ELSA Romania („The European Law Students Association”).

In 1990 se depun cererile de aderare, iar in 1993 Romania devine membru cu statut deplin al organizatiei. ELSA Romania („Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept”) se afla sub atenta supraveghere a SRI cu Virgil Magureanu.

In raportul SRI din 1993 apare pentru prima oara o succinta informare despre mediul studentesc intern si international si pericolul ca acesta sa fie penetrat de „forte oculte, cu interese opuse celor ale Romaniei, care doresc sa racoleze studentii, oferindu-le oportunitati de munca in tarile occidentale, cu salarii tentante.”

In 1994 se dezvoltat tema, vorbindu-se despre studentii facultatilor de drept, dar concluzionandu-se: „Serviciul Roman de Informatii a luat toate masurile ca mediul studentesc, in special cel al universitatilor de drept, sa fie protejat de interferentele ostile sigurantei nationale a Romaniei.”

Ne mutam la finalul anului 1995 si inceputul anului 1996. Dan Barna, actualul presedinte al USR devine vicepresedinte ELSA Romania.

Cele opt (apoi, dousprezece) filiale ale ELSA din tara, trimit din anul 2000 in strainatate la training viitoarele cadre ale USR, racolate de servicii.

Este explicatia unui fapt care a surprins multa lume.

S-au intrebat mai multi cum de „la un moment dat”, „ca la un semnal”, o mare parte din romanii care aveau joburi importante peste hotare si care castigau sute de mii de euro si-au lasat banii, familiile, locurile de munca la firme importante, avocati, doctori, specialisti IT, magistratura etc., si se intorc masiv in tara, mai intai pentru „a salva Bucurestiul” sub aripa lui Nicusor Dan, mai apoi pentru „a salva Romania”, sub directivele lui Dan Barna.

Exact asa s-a intamplat cu USR si cu venirea masiva in tara a membrilor acestei structuri de tip neo-marxist. Caci neo-marxismul este noua teorie care se propaga in ELSA, iar in ELSA Romania sunt mai bine de 1.000 de studenti membri, înregimentați în Societatea Elitistă cu rădăcini securiste.

Cazul Roxana Wring, care s-a dovedit (de catre CNSAS) a fi o colaboratoare a Securitatii este elocvent.

