Autoritățile lcoale băimărene sunt pregătite în caz de necesitate. Încă de la prima oră a dimineții de luni, 10 Martie, a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și au fost dispuse noi măsuri urgente pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Coronavirus.

„Am suspendat activitatea în creșele din municipiul Baia Mare, de astăzi și până la sfârșitul lunii martie

Raportat la suspendarea cursurilor în grădinițe, școli, licee și colegii și având în vedere că avem creșele din municipiu în subordinea Direcției de Asistență Socială am considerat că în aceeași măsură trebuie tratate și aceste instituții, motiv pentru care am decis suspendarea funcționării lor în perioada 12-31 martie, măsură care a fost luată raportat la reglementările transmise la nivel național și pentru a fi în aceeași măsură cu întregul sistem de învățământ preuniversitar”, a spsu Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

Va fi fragmentată activitatea instituțiilor publice care oferă servicii directe de relații cu publicul

„În ceea ce privește instituțiile publice care au servicii directe de relații cu publicul am luat decizia ca sălile de așteptare să fie distincte ca spații de zonele de ghișeu, respectiv de birourile unde se oferă serviciile de relații cu publicul, iar fluxul de persoane în raport cu angajații care își desfășoară activitatea direct cu cetățenii să fie fragmentat. Astfel, la ghișee nu vor aștepta mai mult de două persoane, iar în sălile de așteptare vom limita numărul celor care așteaptă la cel mult 10 persoane, pentru a-i proteja atât pe angajați, cât și pe cetățeni.

În privința centrelor sociale pe care le deține municipiul Baia Mare, în special cele care au proiecte cu părinți și copii, precum și activități comune cu aceștia, respectiv cu asistenții sociali, am decis limitarea activității acestora, iar în cazul proiectelor cu finanțare europeană am luat măsura amânării până după data de 31 martie.”, a mai spus Cherecheș.

Nu în ultimul rând, va fi coordonată și verificată în continuare dezifecția si sterilizare a spațiilor și a mijloacelor de transport în comun pe care le deține societate Urbis.

Vor fi puse la dispoziție 200 de spații locative pentru cazare – izolare

O altă hotărăre adoptată vizează centrele sociale ale municipiului Baia Mare care dețin spații de cazare, respectiv spațiile de locuit comasate în clădiri distincte – Horea 46 și Melodiei 2, dar și alte spații cum ar fi blocul R1A care se finalizează acum la intersecția B-dului Republicii cu Vasile Alecsandri, în total 200 de locuințe care vor fi puse la dispoziția autorităților pentru a deveni spații de cazare – izolare pentru cei care, în perspectivă, ar putea fi nevoiți să intre în carantină.

„În raport cu această decizie vom genera și mobilarea acestor spații pentru că izolarea se face individual și este necesar ca inclusiv chestiunile de ordin sanitar – locativ să fie puse la punct, respectiv dotările să fie cel puțin la standard minim. Vom face o adresă către Ministerul de Interne, respectiv Ministerul Apărării cu privire la spațiile pe care le dețin pe B-dul Unirii, spații care au un anumit caracter locativ și care sunt utilizate doar în anumite situații, pentru a putea fi utilate și folosite în cazul în care situația o va cere. Vom proceda la fel cu Direcția de Tineret și Sport, respectiv vom identifica acele clădiri cu funcțiunea de cazare, în principal izolate și fără impact economic negativ pentru proprietari astfel încât să poată fi folosite dacă va fi nevoie pentru izolare.

Vom susține persoanele care vor fi nevoite să rămână izolate. Vom asigura hrană, consiliere și consultanță

În plus avem în vedere ca cele două cantine sociale din municipiu, respectiv trei dintre cantinele unităților școlare din Baia Mare cu personalul pe care o să îl identificăm și care va fi strict dedicat acestor acțiuni, să ofere servicii de catering, respectiv de furnizare a hranei persoanelor aflate în izolare. Ne dorim să avem izolarea cât mai mult orientată spre domiciliu și să asigurăm tot acolo aceste servicii de asigurare a hranei, respectiv anumite servicii de consiliere și consultanță sau orice alt sprijin pe care putem să îl dăm cetățenilor, decât să avem aglomerări în alte tipuri de clădiri”, a subliniat primarul.