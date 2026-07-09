În data de 8 iulie 2026, s-a desfășurat ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, sub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Iustin.

Primul punct înscris pe ordinea de zi a fost analizarea raportului de deplasare în teren întocmit de delegația eparhială desemnată să constate efectele incendiului produs la Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Proroc Ilie” din localitatea Posta, Protopopiatul Chioar, monument istoric de categoria A, construit în anul 1675.

Membrii Permanenței au luat act de concluziile raportului prezentat de delegația formată din Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar, părintele consilier Virgil Jicărean și arhimandritul Ioachim Tomoiagă, precum și de constatările preliminare ale autorităților competente implicate în cercetarea cauzelor producerii incendiului.

Potrivit datelor existente până în prezent, incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de o descărcare electrică atmosferică (trăsnet), care a afectat sistemul de protecție împotriva fulgerelor al monumentului, producând distrugerea aproape integrală a edificiului.

În mod deosebit, Permanența Consiliului Eparhial a reținut concluzia raportului potrivit căreia nu au fost identificate fapte sau împrejurări care să indice o culpă directă ori o neglijență a preotului paroh în producerea incendiului. Dimpotrivă, s-a constatat că lăcașul de cult era deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, măsură adoptată în scop preventiv pentru reducerea riscurilor de incendiu.

Preasfințitul Părinte Iustin și-a exprimat profunda tristețe față de pierderea suferită de comunitatea parohială din Posta și de patrimoniul cultural și spiritual al Maramureșului, apreciind că distrugerea unui monument istoric de o asemenea valoare reprezintă o pierdere majoră și chiar dispariția istoriei și memoriei de peste trei secole pentru întreaga societate românească.

În urma discuțiilor, au fost aprobate următoarele măsuri:

– continuarea colaborării cu instituțiile abilitate pentru stabilirea concluziilor tehnice definitive privind cauzele incendiului;

– inventarierea și conservarea tuturor elementelor patrimoniale recuperabile;

– identificarea și implementarea măsurilor necesare pentru conservarea sitului și protejarea patrimoniului rămas;

– constituirea, cu celeritate, a unei comisii mixte care să analizeze posibilitățile de conservare, restaurare, reabilitare și valorificare a monumentului și a vestigiilor recuperate;

– efectuarea unei evaluări privind riscurile de incendiu la toate bisericile de lemn din cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, cu prioritate la monumentele istorice și la cele aflate pe lista patrimoniului UNESCO;

– retransmiterea către toate unitățile de cult a normelor și măsurilor de prevenire și protecție împotriva incendiilor.

În cadrul aceleiași ședințe, Permanența Consiliului Eparhial a aprobat înființarea Sectorului „MONUMENTE ȘI PATRIMONIU BISERICESC”, structură eparhială dedicată coordonării activităților de conservare, restaurare, evidență și protejare a patrimoniului bisericesc din cuprinsul Episcopiei.

În continuarea măsurilor adoptate, Permanența Consiliului Eparhial a luat act de decizia chiriarhală privind implementarea unui nou set de „MĂSURI DE PREVENIRE, PROTECȚIE ȘI SECURIZARE A BISERICILOR DE LEMN ȘI A MONUMENTELOR ISTORICE DIN CUPRINSUL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A MARAMUREȘULUI ȘI SĂTMARULUI”, document elaborat în vederea consolidării sistemului de protecție a patrimoniului eclezial și a prevenirii producerii unor situații similare. Acest set de măsuri va fi retransmis tuturor unităților de cult din cuprinsul eparhiei, urmând să fie implementat și monitorizat la nivel eparhial prin intermediul noului Sector „MONUMENTE ȘI PATRIMONIU BISERICESC”.

În funcția de Consilier eparhial al noului sector a fost numit Arhidiaconul Ioan Hotico, (Absolvent al Seminarului Teologic și al Facultății de Teologie – Baia Mare; Absolvent a două Masterate și angajat al Centrului Eparhial de peste 13 ani), care va coordona activitatea de specialitate privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului eclezial al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului va continua să urmărească îndeaproape evoluția cercetărilor și să sprijine toate demersurile necesare pentru conservarea și valorificarea patrimoniului afectat, în colaborare interinstituțională (Instituția Prefectului; Consiliul Județean Maramureș, Direcția pentru Cultură Maramureș; Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș), ca autorități competente și cu instituțiile de specialitate.

„Exprimându-ne încă odată mâhnirea pentru această dramă, și în solidaritate cu comunitatea Parohială din Posta, rugăm pe Dumnezeu și pe Sfântul Proroc Ilie să le aducă liniște și pace și să le stea în ajutor”, anunță Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.