Municipiul Baia Mare anunță reducerea numărului locurilor de parcare cu regim special de taxare („parcare roșie”) din parcarea Primăriei Baia Mare, situată pe strada Gheorghe Șincai nr. 37.

Astfel, numărul locurilor destinate acestui regim de parcare va fi redus de la 20 la 10. Măsura va intra în vigoare imediat după finalizarea lucrărilor necesare de către angajații Serviciului Public Ambient Urban (SPAU), care vor efectua modificările și semnalizările corespunzătoare.

Reprezentanții administrației locale precizează că schimbarea urmărește reorganizarea spațiului de parcare și optimizarea utilizării locurilor disponibile în zona sediului Primăriei Baia Mare.