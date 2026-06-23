Lucrările de întreținere a infrastructurii rutiere continuă în județul Maramureș. Echipele Secției Producție și ale Secției de Drumuri Naționale (SDN) Baia Mare desfășoară în aceste zile lucrări de reparații asfaltice pe Varianta de Ocolire a municipiului Baia Mare.

Intervențiile sunt realizate în regie proprie și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței participanților la trafic. Muncitorii acționează pentru remedierea degradărilor apărute la nivelul carosabilului, prin frezarea și refacerea stratului de asfalt în zonele afectate.

Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare, traficul fiind dirijat în zona șantierului. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat la fața locului.