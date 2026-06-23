INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 23 iunie, ora 10.00 – 24 iunie, ora 21.00. Fenomene vizate: vreme călduroasă și disconfort termic.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.

În perioada următoare vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor și disconfortul termic va fi ridicat.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 23 iunie, intervalul orar 12.00 – 21.00.

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Zone afectate: Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei.

Marți (23 iunie) în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și în estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…33 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 23 iunie, intervalul orar 10.00 – 21.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ. Zone afectate: Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană.

Marți (23 iunie) în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40…50 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 24 iunie, intervalul orar 12.00 – 21.00. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Zone afectate: Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei.

Miercuri (24 iunie) în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…34 de grade.