Statul acasa duce inevitabil la restrangerea posibilitații infractorilor de a-și asigura traiul prin metodele specifice. De aceea, in perioada imediat urmatoare cu siguranta se vor reorienta majoritar spre escrocherii si posibil talharii in locuința cu victime batrani neajutorați.

„Escrocheriile vor fi gen ,,suntem de la primarie, suntem de la spital, suntem de la Direcția sanitara, trebuie sa va ajutam, trebuie sa va facem teste, trebuie sa dezinfectam locuința, sa sa va distribuim dezinfectant, masti etc. Gama de infracțiuni putand fi de la inșelaciune, furt simplu profitand de neatentie sau distragand atentia victimelor, pana la acte de violența. Așadar va rugam sa DISTRIBUITI masiv, sa sfatuiți rudele, prietenii, sa nu primeasca in casa persoane necunoscute daca nu sunt insoțite de politie sau administrator in cazul blocurilor. Protejați-va pe dumneavoastra, protejati-va familia, protejati-va cunoscuții. Lupta trebuie dusa pe toate fronturile!”, a subliniat Mădălina Grec, administratorul unei firme de pază și securitate din Maramureș.