Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș anunță că miercuri, 25 martie, începând cu ora 11:00, va avea loc un exercițiu tactic cu forțe și mijloace în teren, în incinta unui operator economic din Vișeu de Sus, în zona Aleea Eroilor.

Reprezentanții ISU precizează că activitatea face parte dintr-un antrenament planificat, destinat pregătirii echipajelor pentru intervenții în situații de urgență. Pe durata exercițiului, în zonă vor fi prezente autospeciale de intervenție, iar semnalele acustice vor putea fi auzite de către populație.

Autoritățile fac apel la cetățeni să nu intre în panică, subliniind că nu este vorba despre o situație reală de urgență, ci despre un exercițiu de pregătire.