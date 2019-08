Armin van Buuren, ”Regele” festivalului Untold, nu a putut spune cât va dura show -ul lui din noaptea de vineri spre sâmbătă.

”Cel mai lung show al meu a fost de 12 ore și 21 de minute. Setul meu de acum are 8 ore. Nu ştiu cât va dura, totul va depinde de public, mă simt aproape de publicul de aici, de oameni, mai mult decât în alte ţări. Ceea ce îmi doresc din punct de vedere profesional este să pun muzică pentru oameni, va fi muzică veche, muzică nouă”, a spus dj -ul olandez.

El a afirmat că iubeste România și anul trecut, după Untold, a petrecut la vila unui prieten român momente fantastice. Artistul chiar a glumit și a spus că soția lui este cea care trebuie să ia o decizie dacă vor cumpăra o casă aici.

Despre show -ul de azi, artistul a spus că numai ploaia îl va opri. ”Trebuie să fiu onest. Când cei de la Untold mi-au cerut să revin, dar am fost în dubiu pentru că anul trecut a fost un spectacol special și nu credeam că pot să îl depășesc în acest an. În 2018 a fost magic. Am răspuns că vin numai dacă putem face ceva special. Le-am spus că trebuie să aducem elemente Live, să aduc o orchestră, ceva special, iar ei au acceptat. Voi face un show unic, pe care nu îl voi mai face nicăieri în lume. Sper să fie vreme bună și să nu fie ploaie”, a mai spus Armin van Buuren.

Artistul a lămurit și o curiozitate a multora: ”Ce face dacă are necesități fiziologice!”. ”Cel mai lung show a fost de 12 ore și 21 de minute și la final am coborât de pe scenă, am băut o sticlă de apă și toată lumea se întreba dacă nu trebuie să mă duc la toaletă. Am plecat acasă și abia acolo am fost. Probabil că mama m-a făcut o vezică de Dj”, a spus, glumind, artistul olandez.

Un jurnalist l-a întrebat ce va urma anul viitor, iar Armin l-a rugat să se concentreze pe această seară, care pentru el este echivalentă cu finala Champions League. ”Show-ul de vineri noapte este ca o finală de Champions League pentru mine. Este o onoare pentru mine că m-au lăsat să vin la Untold cu acest show special, este o presiune extraordinară pe umerii mei. Nu vreau să intru în cartea recordurilor cu cel mai lung spectacol, dar vom vedea ce va fi”, a mai spus artistul olandez.