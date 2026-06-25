ANM a emis noi informări meteo.

INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 25 iunie, ora 10.00 – 29 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: val de căldură, caniculă și disconfort termic.

În intervalul 25 iunie – 29 iunie un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării. Va fi caniculă vineri (26 iunie) în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și sud, iar duminică (28 iunie) în toată țara. Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului. Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale, iar la nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade.

Valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 25 iunie, ora 12.00 – 25 iunie, ora 21.00. Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic.

Joi (25 iunie) un val de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 26 iunie, ora 12.00 – 26 iunie, ora 21.00.

Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic.

Vineri (26 iunie) valul de căldură se va extinde în toate regiunile. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 26 iunie, ora 12.oo – 26 iunie, ora 21.00. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Zone afectate: județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș.

În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.