La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare va debuta proiectul „Școala de Vară la Catedrală”, desfășurat în cadrul Centrului pentru activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”.

Programul este dedicat copiilor și își propune să le ofere un spațiu în care să descopere valorile credinței, să lege noi prietenii și să participe la activități educative și recreative. Cei mici vor avea parte de ateliere creative, jocuri, momente de rugăciune și numeroase activități desfășurate într-un mediu sigur și prietenos.

Prima întâlnire va avea loc joi, 25 iunie, de la ora 18:00, în curtea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Organizatorii îi invită pe părinți să își înscrie copiii la acest program, care va continua pe parcursul verii. Programul complet al activităților va fi anunțat în perioada următoare.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0754 452 526.

Participarea este deschisă tuturor copiilor dornici să petreacă o vară frumoasă, educativă și plină de activități atractive.