Situație revoltătoare pentru o familie monoparentală din Oradea, aflată în izolare din cauza coronavirusului. 27 de ore au așteptat ambulanța o mamă și fiica ei care avea temperatură de 39 de grade. Abia în această dimineață, după ce jurnaliștii Digi24 s-au interesat de caz, un echipaj a venit să o testeze pe fetiță. Șeful SMURD Bihor susține că serviciul pe care îl conduce este depășit de numărul solicitărilor. În ultimele zile, numărul solicitărilor pentru testare la domiciliu a crescut de peste 10 ori.

Mădălina Anton, mama fetiței: „Noi am sunat ieri dimineață la 8,21, am mai sunat la 14.30 și ultima data aseară. Deci, după 27 ore a venit o ambulanță acasă.

Eu sunt în izolare de marți, cea mică de joi. Automat nu aveam voie să ieșim din casă. Prima dată mi s-a comunicat că o să vină în cursul zilei. Având în vedere că copilul are astm, să vedem ce tratament vom urma.

La 14 am sunat iar, mi s-a zis că sunt oameni care așteaptă și de trei zile ambulanța, ceea ce pe mine m-a șocat efectiv.

Situația a degenerat, eu am sunat la 112, la serviciul medical, în condițiile în care eram deja nervoasă mi s-a închis telefonul în nas. Am mai sunat o dată, răspunsul a fost halucinant, că dacă nu vreau să aștept, să îmi iau copilul să îl testez cu bani, să nu aștept să îl fac gratis. Asta deși eu am spus că sunt în izolare.

Am sunat apoi la DSP Oradea, mi-a doamna de acolo spus că nu are cum să sune ea la ambulanță, mi-a sugerat să sun la medicul de familie, să sune el la ambulanță.”

Hadrian Borcea, șeful UPU SMURD Bihor: „Cam de mai mult de o săptămână, odată ce în Bihor se aplica regula că fiecare echipaj care ajunge la un caz să recolteze, brusc a crescut numărul solicitărilor pentru testare, de peste 10 ori.

Săptămâna asta au fost peste 230 apeluri doar pentru testare, e clar că echipajele de urgență nu pot face față la testări în acest ritm. Atunci se prioritizează.

În acest caz era un copil de 8 ani, acasă cu mama, deja plasată în izolare, nu era o problemă legată de riscul de a transmite mai departe, starea era cu simptome ușoare.

Nu e singurul caz care se rezolvă după 36 de ore”.

Medicul a calificat însă drept o greșeală faptul că femeii i s-a închis telefonul sau că a fost trimisă la privat să facă testul pentru copil.

