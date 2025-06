Adrian Dan Pop, noul președinte al filialei Baia Mare, este membru USR din 2020, ca urmare a fuziunii USR PLUS, iar de atunci a fost prezent și mereu implicat în activitatea partidului. În 2024, un an electoral foarte complicat, a fost candidat din partea USR Maramureș pe listele Alianței Dreapta Unită pentru Parlamentul European și mai apoi pe listele USR Maramureș la Camera Deputaților. Cu siguranță experiența sa în management organizațional, antreprenoriat și vânzări, dar și implicarea civică prin care s-a remarcat până în prezent, vor contribui semnificativ la dezvoltarea filialei USR Baia Mare, atât în ceea ce privește numărul de membri, cât și mobilizarea întregii filiale pentru atingerea obiectivelor politice.

„Românii au ales drumul democratic, drumul european, singura opțiune pentru un viitor mai bun în România, iar eu am decis să mă implic în construcția acestui viitor. Sunt convins că timpul și experiența investite de noua echipă USR Baia Mare în dezvoltarea organizației ne vor apropia de comunitate. Vom avea un program constant pentru audiențe cu cetățenii, consultări publice pe temele importante pentru Baia Mare și vom oferi soluțiile noastre decidenților, urmărind implementarea lor. Vom pune accent pe transparență și vom fi critici și exigenți când vine vorba despre deciziile administrației locale și județene.”, a declarat Adrian Dan Pop, președintele USR Baia Mare.

„USR Baia Mare merge mai departe cu încredere și energie. Am convingerea că Adrian Dan Pop va aduce un plus de coerență, implicare și spirit de echipă în conducerea filialei, iar acest lucru nu poate decât să ne întărească. Îl susțin cu toată încrederea și știu că împreună putem construi mai mult pentru comunitatea noastră. Îi felicit pe toți tinerii și colegii care au făcut un pas înainte și și-au asumat o implicare mai directă. Rămân și eu prezent, activ și implicat în tot ce înseamnă USR Baia Mare și voi continua, din Parlament și din teritoriu, să lucrez pentru băimăreni și pentru maramureșeni, așa cum am făcut-o zi de zi și în ultimii ani.”, a declarat Brian Cristian, deputat USR de Maramureș.