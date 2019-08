Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, in comuna Jucu județul Cluj. Trei autoturisme implicate în accident un seat înmatriculat în MM un logan înmatriculat în CJ si un bmw înmatriculat în MS. Din primele informații primite de la fața locului șoferu seatului se deplasa din directia Gherla- Cluj, ajuns în apropierea hanului km 17, a virat stânga, un bmw ce se deplasa pe aceiași direcție de mers a intrat în coliziune cu seatul, in urma impactului bmw-ul a ricosat intr-un logan ce se deplasa pe direcția Cluj-Gherla. In urma impactului două persoane au fost transportate la UPU CLUJ.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Circulația în zonă este blocată.