Miercuri, 23 noiembrie, la ora 17.40, polițiștii din Baia Sprie au intervenit la un accident rutier produs pe strada Cimpului.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că o autoutilitară condusă dinspre Sighetu Marmației înspre Baia Mare, de către un bărbat de 62 de ani din Baia Mare, a intrat în coliziune față spate cu un autoturism condus în aceeași direcție de către un bărbat de 26 de ani din Baia Sprie.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero în cazul bărbatului de 26 de ani, iar în cazul bărbatului de 62 de ani rezultatul a fost de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul Medical de Permanență din Baia Sprie, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, s-a întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.