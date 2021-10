Azi-noapte, polițiștii rutieri din Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Republicii din municipiu.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 51 de ani din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, având dreptul de a conduce suspendat, ajungând la intersecția cu bulevardul București, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus în regim de taxi de un bărbat de 49 de ani din Baia Mare.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 49 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de ingrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero în cazul bărbatului de 49 de ani și 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul celui în vârstă de 51 de ani.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpa, conducere unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducere cu permisul suspendat.