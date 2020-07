Trenul InterRegio Nr. 1833 Iasi-Timisoara Nord, a lovit in plin o masina care nu a acordat prioritate la o trecere la nivel cu calea ferata.

Incidentul s-a produs in urma cu putin timp, pe raza Localitatii Feldru.

Din primele informatii rezulta ca in masina implicata se aflau doi tineri care nu s-ar fi asigurat in momentul in care au vrut sa traverseze calea ferata.



La fata locului s-au deplasat un echipaj de Politie, o ambulanta si un echipaj SMURD.

Din fericire nu sunt victime.



Potrivit oamenilor din zona, la acel pasaj de trecere la nivel cu calea ferata vizibilitatea este foarte scazuta iar semnalizarea necorespunzatoare este principala cauza a producerii frecvente de astfel de incidente.