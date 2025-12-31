Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii unui eveniment sesizat prin S.N.U.A.U 112, la data de 30 decembrie a.c., în jurul orei 19.50.

Până în prezent, din verificări a reieșit că un tânăr de 26 de ani care conducea un ATV, pe raza localității Băiuț, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi căzut de pe vehicul.

Tânărul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În continuarea verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, tânărului i-au fost prelevate mostre biologice de sânge întrucât testarea cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările.