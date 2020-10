A IV-a ediție a Concursului Național de Interpretare vocală și instrumentală „Armonii de Toamnă” by Harmony Music, va avea loc în data de 12 noiembrie 2020, începând cu ora 10:00. Datorită condițiilor pandemice actuale, ediția din acest an, se va desfășura ONLINE.

Festivalul este destinat tuturor copiilor, adolescenților și tinerilor talentați, cu vârste cuprinse între 5-40 de ani, care îmbrățișează atât muzica pop, românească sau internațională, cât și cea populară, fie prin interpretare vocală sau instrumentală.

Înscrierile se fac până la data de 10 noiembrie 2020, iar taxa de înscriere este de 50 RON și se va achita într-un cont bancar.

Concursul este organizat de Școala de Muzică „Harmony Music”, directorul festivalului fiind doamna prof. Amira-Maria Wadah.

Regulamentul integral al festivalului și toate detaliile referitoare la modalitatea de înscriere, criteriile de jurizare și premiile oferite, le găsiți accesând link-ul: https://fb.me/e/2TEw24iKD

Diana Borodi