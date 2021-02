Naționala de fotbal feminin a României se află în stagiul de pregătire de la Mogoșoaia, iar după încheierea acestui stagiu, urmează ultima dispută din cadrul calificărilor pentru WEURO 2020, cu Croația, de pe data de 23 februarie 2021, care se difuzează de la ora 17:00, pe PRO X.

Antrenamentele din această perioadă au definitivat lotul de jucătoare care va face deplasarea în Croația.

Portari: Andreea Părăluță (Levante UD/Spania), Szidonia Salamon (Heniu Prundu Bârgăului)

Fundași: Olivia Oprea (Villareal CF/Spania), Erika Gered (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Teodora Meluță (FC Lugano Femminile/Elveția), Andreea Corduneanu (Heniu Prundu Bârgăului), Maria Ficzay (”U” Olimpia Cluj), Antonia Bratu (U.S. Sassuolo/Italia);

Mijlocași: Ioana Bortan (”U” Olimpia Cluj), Nicoleta Deca (Fortuna Becicherecu Mic), Diana Grecu (Heniu Prundu Bârgăului), Ioana Bălăceanu (”U” Olimpia Cluj), Bianca Sandu (Diosgyori VTK/Ungaria), Mădălina Boroș (Heniu Prundu Bârgăului), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht/Belgia), Roxana Mirea (”U” Olimpia Cluj), Mihaela Ciolacu (”U” Olimpia Cluj);

Atacanți: Carmen Marcu (”U” Olimpia Cluj), Laura Rus (Fortuna Becicherecu Mic), Cristina Carp (FC Lugano Femminile), Mara Bâtea (”U” Olimpia Cluj), Adina Borodi (”U” Olimpia Cluj

Irina Giurgiu, prima femeie din România care a obținut licența UEFA Pro și antrenorul secund al naționalei de fotbal femini a României, a declarat pentru emaramureș: Am intrat în data de 10 februarie în cantonament, doar cu jucătoarele din țară, iar din data de 15 februarie ni s-au alăturat jucătoarele din străinătate. Este un meci de moral, pentru că din păcate nu avem șanse la calificare. Datorită acestui meci, noul selecționer are posibilitatea de a vedea toate jucătoarele pe care le are la dispoziție, pentru a putea pregăti campania următoare pentru Campionatul Mondial. Din punctul meu de vedere, jucătoarele s-au pregătit foarte bine pentru acest meci și cu siguranță vor trata serios acest meci. Din păcate, nu avem șansa de calificare la următorul Campionat European, tot ce ne dorim este să câștigăm cu Croația pentru a rămâne pe locul trei în grupă și de a rămâne în urna a treia valorică. Acest meci este foarte important pentru a rămâne în urna a treia valorică.