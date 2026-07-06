Un urs a fost semnalat, duminică seara, în zona Valea Izei din orașul Săliștea de Sus, după ce prezența acestuia a fost anunțată prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

În urma sesizării, au fost alertate autoritățile locale, iar la fața locului au fost direcționate echipaje de jandarmi și un echipaj SMURD. Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș a transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației cu privire la prezența animalului sălbatic.

Autoritățile le-au recomandat cetățenilor să evite zona, să păstreze distanța față de urs și să nu încerce să îl hrănească sau să îl fotografieze.

Luni dimineață, reprezentanții ISU Maramureș au anunțat că ursul s-a retras în pădure înainte de sosirea echipajelor. După verificarea zonei și confirmarea faptului că nu mai exista niciun pericol pentru populație, forțele de intervenție și-au încheiat misiunea, fără a fi necesară intervenția asupra animalului.