Ziua de 31 iulie a marcat un moment important în cariera a 52 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, care au fost avansate în grad, la termen.

În cadrul ceremoniei au fost înaintați în grad 6 ofițeri, 2 maiștri militari și 44 de subofițeri, ca recunoaștere a activității desfășurate, a profesionalismului și a implicării de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor.

Reprezentanții ISU Maramureș subliniază că avansarea în grad reprezintă mai mult decât o realizare individuală, fiind și o confirmare a spiritului de echipă care caracterizează activitatea salvatorilor.

„Nimeni nu ajunge departe singur. În spatele fiecărui succes se află ore de muncă, sprijinul colegilor și încrederea reciprocă, consolidate în timpul celor mai dificile intervenții. Fiecare membru al inspectoratului, indiferent de funcția pe care o ocupă, contribuie la îndeplinirea misiunilor și la siguranța comunității”, au transmis reprezentanții instituției.

Conducerea ISU Maramureș i-a felicitat pe toți cei avansați în grad și le-a mulțumit pentru dedicarea, responsabilitatea și profesionalismul de care dau dovadă în activitatea de zi cu zi, urându-le mult succes în continuare, sănătate și misiuni încheiate cu bine.