În jur de 50 de copii s-au bucurat de activitățile taberei de vară organizate în zilele 4-8 iulie, de către Parohia greco-catolică Giulești, în colaborare cu Oratoriul „Sfântul Francisc” din Sighetu Marmației. „Această frumoasă colaborare cu frații minori capucini s-a născut în urmă cu 10 ani și de atunci, an de an, organizăm împreună tabăra de vară pentru copii, care în acest an s-a intitulat: Francisc, prietenul meu, având în centru Figura Sfântului Francisc de Assisi” a explicat părintele paroh de Giulești, Dunca Ștefan.

„Fiecare zi a taberei a început cu o rugăciune, citire din Sfânta Evanghelie și meditații din viața Sfântului Francisc de Assisi”, ne-a spus părintele paroh de Giulești. S-a vorbit despre raportarea Sfântului Francisc la familia de origine, la natură, la modă și frumusețea exterioară și interioară. Teme foarte interesante pentru copiii de vârstă școlară, privite din perspectiva sfinților.

Zilnic au răsunat din curtea școlii, unde s-au desfășurat activitățile, imnul „Francisc, fratele meu” și „Vara împreună”. „Cântecele au fost învățate foarte repede și au răsunat din inimile pline de bucurie ale copiilor”, ne-a spus pr. Dunca.

Programul de activități a cuprins multe jocuri, dansuri și mișcare. După-mesele au fost dedicate atelierelor de lucru manual, s-au făcut picturi, origami, concursuri și tombole. Din programul de tabără nu a lipsit excursia în natură, unde cu toții s-au simțit foarte bine.

„Au fost zile minunate petrecute împreună, binecuvântate de Dumnezeu”, a afirmat la finalul taberei pr. Dunca Ștefan, care i-a asigurat pe copii că se vor întâlni și anul viitor în vacanța de vară. Tabăra a fost organizată cu ajutorul Fraților Minori Capucini din Sighet și voluntarilor din grupul Speranța. De asemenea, a fost susținută de Organizația umanitară Grenlandsaksjonen.

Sursa Episcopia greco-catolică Maramureş