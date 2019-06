A mai trecut o zi, iar ciobanul maramureșean dispărut joi, 27 iunie, în Crasna Vișeului – Muntele Șerban nu a fost găsit.

Potrivit colegilor săi, acesta a plecat dimineața la ora 07.00 de la stână cu oile și nu s-a mai întors. La căutări au participat salvamontiști împreună cu forțele disponibilizate de ISU, Poliție și Jandarmerie, plus localnici și voluntari.

“Nu am reușit să găsim persoana dispărută. S-au periat din nou zonele în care speram, ne doream să găsim persoana disparută în viață. Au fost eforturi extraordinare din partea tuturor structurilor implicate și putem afirma, fără echivoc, că protocolul și cooperarea au funcționat impecabil. Cu toată aceste nu am avut șansa de a-l găsi pe bărbat. Concluziile trase la finele celor două zile de căutari și după a treia zi de la dispariție duc într-o singură direcție – natura e mai puternică decât omul și nu te iartă în momentul în care nu o respecți, în momentele în care nu vrei să iei în considerare limita umană. Suntem obosiți, suntem confuzi și supărați că nu am reușit cu tot efortul și toate sacrificiile să îl găsim pe om…”, spun salvamontiștii maramureșeni.

Dovada că acțiunile de căutare au fost extrem de dificile se află în fotografia de sus. În urma celor două zile, un cățel de căutare – salvare a cedat fizic, iar din salvator a devenit victimă. După ce a fost coborât tot Muntele Șerbanului în targă, patrupedul a început să dea semne de revenire.