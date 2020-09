Asociația VeDem Just anunță finalizarea cursului de instruire a 150 de profesori de educație juridică. Mai mult de 4.000 de elevi vor beneficia de această materie opțională în anul școlar 2020-2021.

VeDem Just coordonează de cinci ani programul național EDUIURIS de educație juridică pentru învățământul preuniversitar. Până în prezent, asociația a pus accent pe educația nonformală: oameni ai legii au avut întâlniri cu elevii – fie în școli, fie în instanțele judecătorești – pentru a discuta despre legi, responsabilități, proceduri, sancțiuni, efecte. Începând cu acest an, asociația are un nou obiectiv: răspândirea educației juridice în cât mai multe unități școlare pentru a fi predată în mod formal de către profesori încadrați.

Tocmai de aceea, VeDem Just a organizat în aceste zile un curs intensiv de instruire a cadrelor didactice: 46 de profesori au participat la prima sesiune de acum o săptămână și alți 97 la cea de a doua, finalizată azi.

Temele abordate au fost: despre proiectul Eduiuris; Individul și statul; Drepturile omului și ale copilului; Libertatea de exprimare în offline și în online; Aspecte legale privind familia, școala, viața intimă, munca și substanțele interzise; Procesul civil și procesul penal. Instruirea gratuită a fost oferită online de către domnul judecător Cristi Danileț, iar cadrelor didactice li se va elibera certificat de participare.

Asociația este onorată să anunțe că din această toamnă educația juridică se va preda de către cadre didactice cu normă întreagă în 100 de școli pentru peste 4.000 de elevi. Tuturor acestor elevi li se va livra în mod gratuit, până la sfârșitul lunii, câte un exemplar din ghidul „Elevul și legea”.

Mulțumim profesorilor pentru interesul arătat de a participa la cursurile noastre de instruire legală. Procedura de urmat pentru ca în alte unități şcolare să fie implementată o astfel de materie opțională găsiţi AICI.

