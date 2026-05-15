Ca urmare a cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, un bărbat de 44 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie și distrugere, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 13 mai a.c., magistrații au dispus arestarea sa preventivă.

În fapt, la data de 1 mai a.c., în jurul orei 00.00, polițiștii Municipiului Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o tânără, de 28 de ani, cu privire la faptul că, a fost agresată de concubin.

Polițiștii au intervenit de urgență la locul indicat, respectiv pe strada Cuza Vodă, din municipiul Baia Mare, iar din primele verificări efectuate a reieșit că, pe fondul geloziei, tânăra ar fi fost agresată fizic de concubinul ei de 44 de ani.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit faptul că, există risc iminent în ceea ce privește viața și integritatea fizică și psihică a tinerei, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioada de cinci zile.

În cazul aceluiași bărbat, polițiștii efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și distrugere, fapte săvârșite în cursul lunii aprilie a.c.

Astfel, în baza probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate, polițiștii au dispus, la data de 12 mai a.c., față de bărbatul de 44 de ani, măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, iar în cursul zilei de 13 mai a.c., magistrații au dispus față de acesta măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

În cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație să înfrângă prinicipiul prezumției de nevinovăției.