Locuitorii orașului Seini sunt invitați să participe la deschiderea noului club de dans organizat la Centrul Multifuncțional, un proiect dedicat mișcării, socializării și stării de bine.

Prima întâlnire va avea loc în data de 18 mai 2026, de la ora 18:00, când participanții vor descoperi împreună bucuria dansului și beneficiile activităților recreative pentru sănătate și energie pozitivă.

Programul include:

sesiuni de neuro-dans pentru stimularea cognitivă a creierului;

activități de zumba și dans liber pentru relaxare, bună dispoziție și mișcare.

Evenimentul se adresează tuturor celor care doresc să îmbine distracția cu un stil de viață activ, fiind încurajată în special participarea persoanelor de peste 50 de ani.

Coordonatorul programului este Rodica Tămaian, iar organizatorii îi așteaptă pe participanți într-o atmosferă plină de energie, muzică și voie bună.