La data de 14 mai a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Republicii.

La volanul autoturismului, polițiștii au identificat un bărbat de 57 de ani.

Cu ocazia controlului autovehiculului oprit, polițiștii au descoperit în interiroul acestuia mai multe bunuri, susceptibile a fi contrafăcute.

Verificările au fost preluate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, care au descoperit în portbagajul autoturismului 118 articole de îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de aproximativ 40.000 de lei.

Toate bunurile au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale.