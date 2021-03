Așa cum mărțișorul este un șnur format din două fire colorate în alb și roșu care reprezintă o împletire a contrastelor, iarna și primăvara, binele și răul, așa ar fi ideal să trăiască și oamenii în societate, indiferent de etnie, rasă, religie, culoarea pielii, orientare sexuală, convingeri, statut social, handicap, boală, sex, vârstă, etc. S-ar mai putea adăuga aici chiar și nivelul de inteligență, gradul de corectitudine, aspectele fizice, etc. Toate acestea ne fac să fim diferiți. Iar această diversitate ne face mai bogați. Dacă am înțelege acest lucru, dacă am înțelege că nimeni nu este perfect, discriminarea nu și-ar mai găsi locul în societate.

Cum apare discriminarea? De la stereotipuri și prejudecăți.

Prejudecata este o atitudine ostilă sau negativă față de un grup, care se bazează pe generalizarea unei informații eronate sau incomplete.

Stereotipul este o prejudecată înrădăcinată în societate, care nu se bazează pe experiențele personale, ci sunt transmise ca un element cultural.

Astfel Discriminarea reprezintă faptele prin care aceste prejudecăți și stereotipuri se manifestă și produc efecte.

Iar conform codului penal Discriminarea este infracțiune. Fapta de „Incitare la ură sau discriminare se referă la incitarea publicului prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă” de la 1800 de lei la 150000 lei.

Discriminarea poate îmbrăca mai multe forme: discriminare directă, indirectă, hărțuirea și dispoziția de a discrimina.

În calitate de polițiști vă îndemnăm ca de fiecare dată când aveți tendința de a generaliza sau de a face o remarcă pe baza a ceea ce ați auzit despre o persoană sau grup de persoane să vă amintiți de diversitatea societății în care trăim și importanța conviețuirii în bune relații. Pentru că numai așa putem contribui la construirea armoniei pe care cu toții ne-o dorim. Suntem ființe sociale și avem nevoie să fim acceptați, apreciați de cei din jurul nostru. Iar pentru asta trebuie și noi, fiecare dintre noi, să îi acceptăm pe cei de lângă noi cu diversitatea specifică fiecăruia.