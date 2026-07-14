Tinerii care își doresc o carieră într-un domeniu în care cunoașterea limbilor străine face diferența se pot înscrie, în sesiunea de admitere 2026, la programul de licență Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere – Centrul Universitar Nord Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Programul oferă posibilitatea studierii limbii engleze în combinație cu franceza sau germana și pregătește viitori specialiști în traducere, comunicare interculturală, relații internaționale și alte domenii în care competențele lingvistice sunt esențiale.

Pentru admiterea din acest an sunt disponibile 17 locuri finanțate de la buget și 20 de locuri cu taxă. Selecția candidaților se face prin concurs de dosare, iar înscrierea se desfășoară exclusiv online, prin platforma Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Reprezentanții facultății îi încurajează pe absolvenții de liceu să profite de această oportunitate și să aleagă un program de studii care oferă competențe adaptate unei piețe a muncii tot mai internaționale.

Facultatea de Litere își desfășoară activitatea în Baia Mare, pe strada Victoriei nr. 76, iar informații suplimentare despre admitere și calendarul înscrierilor pot fi obținute de la sediul facultății sau prin platforma oficială de admitere a universității.