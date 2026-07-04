Orașul Seini se pregătește de sărbătoare în perioada 11-12 iulie 2026, când va avea loc cea de-a XXVII-a ediție a „Zilelor Orașului Seini – Cetatea Zynir”. Evenimentul este organizat de Primăria Seini, Consiliul Local și Casa Orășenească de Cultură și promite două zile pline de activități sportive, culturale și artistice.

Capetele de afiș ale ediției din acest an sunt Iuliana Beregoi, care va urca pe scenă sâmbătă seara, și Lidia Buble, al cărei concert este programat duminică, de la ora 22:30.

Programul începe sâmbătă dimineață cu competiții sportive, printre care meciul tradițional de fotbal Primărie – Profesori, concursul de șah „Cupa Comja”, turnee de handbal, tenis de câmp și fotbal. Pe parcursul zilei sunt programate concursuri, lansări de carte și ședința festivă a Consiliului Local Seini.

Seara de sâmbătă aduce parada oficială de deschidere, festivitatea de premiere a tinerilor seieni, momente artistice susținute de Palatul Copiilor Baia Mare – Structura Seini, un show de modă și, de la ora 22:25, concertul susținut de Iuliana Beregoi.

Duminică, manifestările continuă cu turneul de handbal „Cupa Seini”, concertul Trio Zynir, festivitatea dedicată cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, spectacole artistice și recitaluri ale tinerelor talente locale.

Seara va fi animată de concertele formației Muzica Retro, ale trupei Paparină, de recitalul aniversar susținut de Mircea Patovan & Trubadurii Band, iar punctul culminant va fi concertul Lidiei Buble, programat la ora 22:30. Închiderea oficială a sărbătorii este programată pentru ora 23:30.

Organizatorii îi invită pe locuitorii din Seini și din împrejurimi să participe la eveniment, care îmbină tradiția, sportul, cultura și muzica într-un weekend dedicat comunității.