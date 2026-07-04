Lionel Messi continuă să rescrie istoria fotbalului mondial. Căpitanul naționalei Argentinei a devenit primul jucător care ajunge la 30 de apariții la Campionatele Mondiale, după victoria cu 3-2 în fața reprezentativei statului Capul Verde, în șaisprezecimile de finală ale CM 2026.

La 39 de ani, starul argentinian își consolidează statutul de legendă a fotbalului și își mărește avantajul în clasamentul aparițiilor la turneele finale mondiale.

Pe locul al doilea se află marele său rival, Cristiano Ronaldo, care a ajuns la 26 de meciuri disputate la Campionatele Mondiale, după succesul Portugaliei, scor 2-1, în fața Croației. Portughezul, în vârstă de 41 de ani, continuă și el să impresioneze la cel mai înalt nivel, într-o perioadă în care majoritatea fotbaliștilor de generația sa s-au retras din activitate.

Messi este și golgheterul actualei ediții a Campionatului Mondial, cu șapte goluri, în timp ce Ronaldo a înscris de trei ori.

Totodată, căpitanul Argentinei deține și recordul pentru cele mai multe goluri marcate în istoria Campionatelor Mondiale, având 20 de reușite. În clasamentul all-time este urmat de francezul Kylian Mbappe, cu 18 goluri, și de germanul Miroslav Klose, autor a 16 goluri la turneele finale.

De partea cealaltă, Cristiano Ronaldo a înscris 11 goluri la Campionatele Mondiale.

În ceea ce privește performanțele la echipele naționale, Lionel Messi a adunat 124 de goluri în 203 selecții pentru Argentina, în timp ce Cristiano Ronaldo are un bilanț impresionant de 146 de goluri în 232 de meciuri pentru Portugalia.

Prin noile borne atinse la CM 2026, cei doi mari rivali demonstrează că rămân repere ale fotbalului mondial și continuă să stabilească recorduri greu de egalat.