Fenomenul trecerilor ilegale ale frontierei dinspre Ucraina continuă să se manifeste la frontiera de nord a României. În perioada ianuarie–iunie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au depistat aproape 2.500 de cetățeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera în România, iar împreună cu salvatorii montani ai Salvamont Maramureș au intervenit în 22 de misiuni de căutare și salvare, fiind salvate 38 de persoane aflate în dificultate în Munții Maramureșului.

Conflictul militar din Ucraina continuă să genereze tentative de trecere ilegală a frontierei, iar Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației asigură permanent supravegherea și securizarea celor 366 de kilometri ai frontierei româno-ucrainene aflați în competență, prin utilizarea mijloacelor moderne de supraveghere și prin cooperarea cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și partenerii instituționali.

În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026, polițiștii de frontieră au depistat aproximativ 2.500 de cetățeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România, dintre care circa 1.200 pe raza județului Maramureș, aproximativ 1.000 pe raza județului Suceava și peste 300 la frontiera județului Satu Mare cu Ucraina.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost depistați peste 3.700 de cetățeni ucraineni, fenomenul înregistrează o scădere de aproximativ 33%. Cu toate acestea, tentativele de trecere ilegală a frontierei continuă să fie înregistrate, majoritatea persoanelor depistate declarând că au părăsit Ucraina din cauza conflictului armat și solicitând autorităților române o formă de protecție, în conformitate cu prevederile legale.

Traversarea ilegală a frontierei continuă să reprezinte un risc major pentru viața celor care aleg această variantă. O parte dintre cetățenii ucraineni încearcă să traverseze râul Tisa, iar alții aleg trasee prin Munții Maramureșului, unde relieful accidentat, condițiile meteorologice schimbătoare și lipsa echipamentului adecvat pot transforma orice deplasare într-o situație critică.

În acest context, în primul semestru al anului 2026, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au intervenit, împreună cu salvatorii montani ai Salvamont Maramureș, în 22 de misiuni de căutare și salvare, în urma cărora au fost recuperați și salvați 38 de cetățeni ucraineni aflați în dificultate în zona montană de frontieră.

De la izbucnirea conflictului din Ucraina și până în prezent, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat peste 34.000 de cetățeni ucraineni la frontiera de nod a României și au intervenit alături de Salvamont Maramureș în peste 230 de misiuni de căutare și salvare desfășurate în Munții Maramureșului, fiind salvați peste 430 de cetățeni ucraineni.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației continuă să acționeze, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și ceilalți parteneri instituționali, pentru supravegherea și securizarea frontierei externe a Uniunii Europene, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, prin adaptarea permanentă a dispozitivului de supraveghere și intervenție la evoluția situației operative din zona de competență.