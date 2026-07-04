Primăria comunei Groși invită cetățenii să participe la o dezbatere publică privind actualizarea Planului Urbanistic General (PUG), documentul care va stabili direcțiile de dezvoltare ale localității în următorii ani.

Întâlnirea va avea loc luni, 6 iulie 2026, de la ora 17:00, la Căminul Cultural „Dumitru Dobrican” din Groși.

În cadrul dezbaterii, locuitorii vor avea posibilitatea să își exprime opiniile și să formuleze propuneri privind dezvoltarea comunei. Printre temele supuse discuției se numără extinderea intravilanului sau modificarea limitelor extravilanului, regulile de construire a locuințelor și a altor investiții, dezvoltarea infrastructurii și a spațiilor publice, protejarea zonelor verzi și a patrimoniului local, precum și alte inițiative care pot contribui la dezvoltarea armonioasă a comunei.

Reprezentanții administrației locale subliniază că actualizarea PUG-ului reprezintă un pas important în planificarea dezvoltării comunității, iar implicarea cetățenilor este esențială pentru ca documentul să răspundă nevoilor reale ale localității.

Autoritățile îi încurajează pe locuitorii comunei Groși să participe la dezbatere și să contribuie, prin idei și sugestii, la conturarea viitorului comunității.