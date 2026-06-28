Incredibil cum instituțiile publice ale Consiliului Județean Maramureș aruncă cu bani către tot felul de flămânzi ai României, care sunt gata de faliment! Una dintre ele este OMD Maramureș, instituție folosită pentru imaginea publică, cică, a Maramureșului! În fapt, pe banii publici, angajații CJ merg la tot felul de sindrofii și dau bani publici televiziunii naționale falite! Ascunși la Muzeul Satului, realizează producții fără cap și le difuzează pe TV-uri la care nu se uită nimeni! Pe bani frumoși!

Nu au chemat oameni relevanți! Doar ei între ei! Iuliana Dragoș trebuie neapărat să fie acolo! Nu pentru că zic eu! A pus pe picioare cel mai eficient mecanism de promovare a Maramureșului! Eu zic că poate fi un președinte eficient al Consiliului Județean!

Acum, Zetea dă bani publici de la maramureșeni și îi dă Antenelor varanului Voiculescu! În cuantum de 50 de mii de euro pentru a fi la deschiderea aerogării din Tăuții-Măgherăuș! Pe praful financiar de astăzi vin tot felul de oameni fără relevanță pentru Maramureș! Cei care au fost lângă Zetea și l-au mai ajutat nu au fost invitați!

Presa din Baia Mare ar trebui să boicoteze acest eveniment, dar facturiștii de la noi vor rupe chitanțe lui Zetea pentru cei doi bănuți! Grosul pentru promovare plecând spre București!

Aștia sunt oamenii care strigau că Ionel Bogdan a aruncat cu bani publici spre presa de la București și spre prietenii politici! Puțină decență, tovarășu’ Zetea!

Radu Țolas