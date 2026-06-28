Cavnic va găzdui, în perioada 9–12 iulie, una dintre cele mai spectaculoase competiții automobilistice ale anului. Etapa a IV-a a Campionatului Național de Off-Road JD365, desfășurată sub denumirea Trofeul Maramureșului Royal Alpin, va reuni cei mai buni piloți și copiloți din România.

Timp de patru zile, concurenții vor avea de înfruntat trasee tehnice și provocatoare, amenajate în peisajul spectaculos al Maramureșului. De la clasele standard până la prototipurile extreme, competiția va pune la încercare experiența, rezistența și spiritul de echipă al participanților.

Evenimentul contează pentru clasamentul național și promite un adevărat spectacol atât pentru concurenți, cât și pentru iubitorii motorsportului, care vor putea urmări evoluțiile celor mai performante echipaje de off-road din țară.

Trofeul Maramureșului Royal Alpin 2026 este organizat de Xtreme Adventure Baia Mare, sub egida Comisiei Naționale de Off-Road și a Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS).

Organizatorii îi invită pe pasionații de motorsport să fie prezenți la Cavnic pentru patru zile de adrenalină, provocări și competiție la cel mai înalt nivel.