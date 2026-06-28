În seara de 27 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că, pe D.N.1 C, în localitatea Mesteacăn, s-a produs un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a trei persoane.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului ocazie cu care au constatat faptul că, o tânără de 21 de ani, care conducea un autoturism pe direcția Valea Prislopului- D.N.1 C, ajungând la o intersecție de drumuri, ar fi efectuat virajul la stânga și nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism care circula pe direcția Dej- Baia Mare, ocazie cu care a intrat în coliziune cu acesta.

În urma coliziunii au rezultat trei victime care au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind zero. Polițiștii continuă cercetările.