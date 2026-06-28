Câmpia Tineretului din Baia Mare va deveni, duminică, 28 iunie 2026, începând cu ora 21:00, locul unui eveniment de suflet dedicat viselor, speranței și bucuriei de a fi împreună. „Noaptea Dorințelor – Un oraș, o noapte, mii de lumini” promite să ofere participanților o experiență emoționantă și un spectacol vizual deosebit, în care sute de lampioane vor înălța spre cer dorințele celor prezenți.

Sub îndemnul „Scrie-ți dorința, las-o să zboare”, organizatorii îi invită pe băimăreni și pe toți maramureșenii să ia parte la o seară specială, în care fiecare lumină aprinsă va simboliza o speranță, un gând frumos sau un vis ce merită împărtășit.

Evenimentul este gândit ca un moment de comuniune și emoție, oferind participanților ocazia de a se bucura de o atmosferă de poveste și de un tablou spectaculos creat de miile de lumini care vor străluci deasupra orașului.