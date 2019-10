Ediția 2019-2020 a Diviziei A1 de volei masculin debutează în acest weekend. Știința Explorări întâlnește în prima etapă, în deplasare, echipa SCMU Craiova. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 17.30, și va fi arbitrată de Mircea Rus și Mihai Husa (Cluj-Napoca). Observator FRV va fi Marian Stoica (București).

Cele două echipe s-au întâlnit săptămâna trecută la Cupa Municipiului Zalău, într-o partidă amicală, victoria revenind craiovenilor cu 3-1.

Lotul echipei Știința Explorări: Dragoș Răileanu, Alexandru Dragomir, Sorin Dragomir, Robert Țuțea, Andrei Crișan, Andrei Butnaru, Ciprian Neamț, Rolland Balog (au jucat și în sezonul precedent), Veniamin Aldea (centru, CSM București), Marius Iftime (extremă, CSM București), Csanad David (Ungaria, extremă), Matt Callaway (SUA, centru), Pylyp Harmash (Ucraina, libero), Mihnea Talpă (extremă, CSȘ 2 Baia Mare). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Programul primei etape

CS UV Timișoara – VM Zalău (vineri, 11 octombrie, ora 14.00, TVR 3)

Dinamo București – Universitatea Cluj (sâmbătă, ora 17.00)

Arcada Galați – SCM Gloria Buzău (sâmbătă, ora 17.00)

CSM Câmpia Turzii – Unirea Dej (ora 18.00)

SCMU Craiova – Știința Explorări (sâmbătă, 12 octombrie, ora 17.30)

Interviu cu Marius Botea, antrenorul principal al băimărenilor

– În sfârșit începeți și voi campionatul. Ești mulțumit de de pregătire, de lot? Sigur ai și mulțumiri și nemulțumiri.

– La capitolul mulțumiri e în regulă vizavi de ceea ce am făcut până acum, în sensul că echipa s-a pregătit bine sau eu, ca antrenor, nu mă gândesc că ar fi probleme deosebite. La capitolul celălalt avem însă o mare problemă, în sensul că ne lipsește un om de bază, postul de fals, care la ora actuală este acoperit de Țuțea. Însă Țuțea lucrează, nu poate să vină la toate antrenamentele și acolo vom avea o problemă. Perioada de transferări se încheie mâine, așa că în mod sigur până în iarnă vom juca fără fals. Va trebui să găsim soluții și să improvizăm.

– E vorba de omul care face, de obicei, cele mai multe puncte…

– Binențeles. Este ca la fotbal, vârful autentic care înscrie goluri. La noi este vorba de jucătorul care trebuie să facă cele mai multe puncte și, de multe ori, mingile considerate foarte grele sau imposibile trebuie să le rezolve.

– Nu s-a reușit nimic cu Imhoff?

– Cu Cristi Imhoff noi am fost în legătură până la sfârșitul lunii august. Noi am fi vrut foarte mult să-l ținem, el a încercat să obțină o ofertă cât mai bună din Europa. Până la urmă nu a reușit și, în momentul în care am fi putut încheia un contract, din păcate, am constatat că pretențiile financiare sunt diferite și atunci a trebuit să ne orientăm din altă parte”.

– Cum stați cu finanțele acum?

– Din punctul meu de vedere este o situație grea pentru echipă, la fel cum a fost în ultimii doi ani. Sigur că oamenii care sunt în jurul nostru încearcă să ajute și cred că fac tot posibilul ca lucrurile să meargă bine, însă eu constat că lucrurile nu sunt cele care ar trebui să fie la Explorări.

– Unde vezi Știința Explorări în noul sezon?

– Sunt 10 echipe, nu se retrogradează la final. Din cele 10, patru se vor bate clar pentru medalii. E vorba de Dinamo, Galați, care au cele mai bune echipe, nu neapărat în ordinea asta, la care se adaugă Craiova și Zalău. După aceea, pentru celelalte două locuri rămase libere pentru play-off, ar fi Buzăul, Dejul și Baia Mare. Eu cred că dacă am fi avut un trăgător fals aș fi putut spune că am fi fost între primele șase la finalul campionatului.

– Înseamnă că ești destul de mulțumit de lotul pe care îl ai.

– Da, bineînțeles. Noi chiar avem o echipă frumoasă. Sigur, am avut și noroc, în sensul că am luat doi jucători de la CSM București, echipă care era desființată și am putut să alegem de acolo doi români. Pe ultima sută de metri am achiziționat un libero din Ucraina cu referințe foarte bune.

– Se vede ceva fericire în perioada următoare?

– În a doua perioadă de transferări, care va fi în luna decembrie, poate vom reuși atunci să ne aducem ce avem nevoie. Dacă nu, ne voi chinui așa cum suntem.