Explorări: Taboada 2p (blocaje), Silvășan-Pașca 8p (3 blocaje), S. Dragomir 9p, Tarța 18p, Hepburn 3p, Cheagă 8p, Săvoiu (libero). A mai jucat: Aldea 4p. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop și Gheorghe Socaciu.

Steaua: Peța 13p (un blocaj, un as), Sobala 9p (2 blocaje), Vologa 5p (un blocaj), C. Matei 12p (un as), Pokersnik 11p (un as), Kostic 3p, Lakcevic (libero). Antrenori: Bogdan Kotnik și Dan Duroaia.

Au arbitrat: Valentin Beșoi (Râmnicu Vâlcea) și Cristian Botezatu (Piatra Neamț). Observator FRV: Alexandru Mureșan (Cluj-Napoca).

Meciul a fost foarte frumos și disputat, oaspeții impunându-se până la urmă meritat. Partida retur este programată pentru data de 28 decembrie, în București.

stiintaexplorari.ro