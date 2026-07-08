În perioada 29 iunie – 5 iulie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat o acțiune menită să crească gradul de siguranță rutieră, prin depistarea și tragere la răspundere a conducătorilor auto care se expun, atât pe ei, cât și pe ceilalți participanți la trafic, riscului de a fi implicați în accidente rutiere, prin nerespectarea regimul legal de viteză.

Aproape 30 de polițiști au acționat zilnic și au monitorizat traficul cu aparate de măsurare a vitezei, pe drumurile publice din județul Maramureș.

În cadrul controalelor desfășurate, au fost constatate 579 de abateri la regimul rutier, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 200.000 de lei.

Pentru 38 dintre conducătorii auto, surprinși în timp ce încălcau normele rutiere, au fost dispuse, pe lângă măsura sancționării contravenționale, și reținerea permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată de timp. Dintre cei 38 de conducători auto, în cazul a trei șoferi polițiștii au reținut permisele de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, după ce au depășit limita de viteză cu peste 70 km/h. Altor 35 de conducători auto, care au depășit limita legală de viteză cu peste 50 km/h, polițiștii le-au suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile.

1 din 5 - +

Astfel de acțiuni vor fi desfășurate constant, cu același scop, de a crește siguranța participanților pe drumurile publice și de a reduce numărul accidentelor rutiere.