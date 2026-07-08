Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș anunță că 24 iulie este termenul-limită pentru înscrierea candidaților la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, în sesiunea de admitere din acest an.

Pentru această sesiune sunt disponibile 36 de locuri destinate Jandarmeriei Române, repartizate astfel:

20 de locuri la specializarea „Ordine și siguranță publică” – jandarmi, învățământ cu frecvență;

7 locuri la specializarea „Drept”, învățământ cu frecvență;

9 locuri la specializarea „Ordine și siguranță publică”, învățământ cu frecvență redusă, destinate agenților, subofițerilor și maiștrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Cererile-tip de înscriere, însoțite, după caz, de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, trebuie completate lizibil, semnate și transmise exclusiv în format electronic, până la 24 iulie 2026, la adresa de e-mail: resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro

Documentele pot fi trimise inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Candidații interesați pot afla toate informațiile privind condițiile de participare, documentele necesare și calendarul admiterii: pe site-ul www.jandarmeriamaramures.ro, la secțiunea „Carieră”; la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, din Baia Mare, Bulevardul Unirii nr. 34; la numărul de telefon 0262.277.779.