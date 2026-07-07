Nicolaas Immelman și Jason Tomane, jucători ai CSM Știința Baia Mare, au fost incluși de selecționerul David Gérard în primul XV al naționalei României pentru partida cu Chile, care marchează debutul „Stejarilor” în ediția inaugurală a World Rugby Nations Cup. Meciul se dispută în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu începere de la ora 01:00 (ora României). Nicolaas Immelman va evolua în linia a doua, în timp ce Jason Tomane va începe partida ca centru, ambii fiind piese importante în angrenajul echipei naționale.

Reprezentanții CSM Știința Baia Mare le-au transmis un mesaj de încurajare celor doi rugbiști, dar și întregii reprezentative a României, înaintea confruntării cu selecționata statului Chile.

Partida reprezintă primul test al „Stejarilor” în noua competiție internațională World Rugby Nations Cup, iar prezența celor doi „Zimbri” în echipa de start reconfirmă contribuția importantă a clubului băimărean la lotul național de rugby.