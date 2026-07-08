CS Minaur Baia Mare continuă campania de întărire a lotului și anunță transferul fundașului Vlad Fărcășan, un jucător tânăr, disciplinat și determinat, care vine să aducă mai multă siguranță și consistență compartimentului defensiv.

Format la academia CFR Cluj, Vlad Fărcășan și-a construit parcursul fotbalistic evoluând pentru CFR Cluj II, Foresta Suceava (sub formă de împrumut), SCM Zalău și CS Sănătatea Cluj, acumulând experiență în competițiile naționale.

Fundaș de picior drept, cu o înălțime de 1,84 metri, Fărcășan se remarcă prin disciplină tactică, joc sigur și implicare în duelurile defensive. Calitățile sale îl recomandă drept un jucător capabil să ofere echilibru și stabilitate în defensiva formației băimărene.

Conducerea clubului îi urează bun venit și mult succes în tricoul galben-albastru, exprimându-și încrederea că Vlad Fărcășan va contribui la îndeplinirea obiectivelor echipei în noul sezon.