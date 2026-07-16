Societatea VITAL S.A. face un apel către utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă potabilă din orașul Tăuții Măgherăuș, în sensul că aceștia sunt sfătuiți să acorde mai multă atenție modului în care utilizează apa potabilă, mai ales în această perioadă.

Recomandăm să se utilizeze apa potabilă doar în scopurile prevăzute în contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă, respectiv în scopuri gospodăreşti şi de uz casnic, şi să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi: irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curţilor, pavajelor.

Dacă comportamentul de consum al utilizatorilor nu se va schimba în sensul pozitiv al consumului de apă potabilă din rețeaua publică, s-ar putea ca în curând cartierul Bușag, Merișor și zona de concesiuni – partea dinspre Cicârlău (str. 57, 58, 147, 148 și 152) să rămână fără presiune/apă la robinete, din cauza consumului ridicat!

Societatea VITAL se află într-o situație paradoxală. Din punct de vedere comercial, este bine că oamenii consumă multă apă, deoarece astfel vindem mai multă apă. Dar, societatea VITAL S.A. fiind un furnizor public, are misiunea de a asigura apă pentru populație, nu pentru consumul acesteia în alte scopuri. Oamenii trebuie să beneficieze de apă pentru igiena personală, spălat și gătit!

Conform ord. Nr. 88/2007 al ANRSC, art 229 prin care utilizatorul este obligat:

b) să asigure folosirea eficientă și rațională a apei preluate din reteaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitate de produs sau punct de folosință, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;

c) să utilizeze apa numai pentru folosințele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor.

Iată câteva sfaturi practice pentru economisirea apei acasă, iar multe dintre acestea pot fi aplicate și mediului de lucru:

o sticlă cu apă păstrată în frigider vă oferă acces rapid la o băutură rece, fără a fi nevoie să deschideți robinetul pentru a aștepta până când apa este suficient de rece.

Ar fi util să faceți dușuri rapide pentru a vă reduce timpul de duș cu câteva minute.

Asigurați-vă că robinetul este oprit în timp ce vă spălați pe dinți. Puteți economisi cantități însemnate de apă doar prin închiderea robinetului.

Așteptați până când mașina de spălat / mașina de spălat vase este plină înainte de a o porni. Setările pentru o jumătate de sarcină utilizează mai mult de jumătate din apă și energie dintr-o sarcină completă.

Umpleți fierbătorul numai la nivelul de care aveți nevoie. O ceașcă de ceai nu necesită un ceainic complet, așa că încercați să vă amintiți să nu-l umpleți automat de fiecare dată.

Acordați o atenție deosebită instalațiilor de apă, evitați să aveți pierderi de apă în jurul casei și / sau locului de muncă.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul S.C. VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.