CS Minaur Baia Mare continuă consolidarea staff-ului tehnic și anunță revenirea lui Dănuț Șomcherechi în cadrul clubului, unde va ocupa funcția de antrenor secund al echipei de fotbal.

Considerat unul dintre numele importante ale fotbalului maramureșean, Dănuț Șomcherechi revine la Minaur după o carieră bogată atât ca jucător, cât și ca antrenor, aducând experiență, profesionalism și o bună cunoaștere a fenomenului fotbalistic.

În cariera sa de jucător, acesta a disputat peste 350 de meciuri la nivel de seniori, evoluând pentru cluburi importante din fotbalul românesc, precum FC Baia Mare, FC Argeș, Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Progresul București.

După retragerea din activitatea competițională, Șomcherechi și-a continuat parcursul în antrenorat, obținând licența UEFA A și pregătind formații precum Național Sebiș, Someșul Dej, Minerul Ocna Dej și Sportul Șimleu Silvaniei. De-a lungul anilor, acesta s-a remarcat prin implicarea în dezvoltarea tinerilor jucători și prin capacitatea de a construi grupuri competitive.

Reprezentanții clubului consideră că experiența și cunoștințele sale vor reprezenta un plus important pentru atingerea obiectivelor din noul sezon.

Prin revenirea lui Dănuț Șomcherechi, familia Minaur își completează staff-ul tehnic cu un profesionist apreciat și respectat în fotbalul maramureșean.