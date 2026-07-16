Primăria comunei Groși, în parteneriat cu Asociația Salvați Animalele Baia Mare, organizează o campanie gratuită de sterilizare pentru câini și pisici, destinată proprietarilor de animale din localitate.

Acțiunea va avea loc în perioada 31 iulie – 1 august, la Căminul Cultural din Groși, iar intervențiile vor fi efectuate pe bază de programare.

Persoanele interesate își pot înscrie animalele la numărul de telefon 0748 929 392.

Organizatorii atrag atenția că animalele nu trebuie hrănite cu cel puțin 12 ore înainte de intervenția medicală.

Reprezentanții administrației locale reamintesc că, potrivit legislației în vigoare, sterilizarea câinilor metiși și a celor fără certificat de origine este obligatorie, cu excepțiile prevăzute de lege. Campania oferă proprietarilor posibilitatea de a respecta această obligație fără a suporta costuri.

Prin această inițiativă, autoritățile locale și partenerii implicați urmăresc reducerea numărului de animale abandonate, prevenirea înmulțirii necontrolate și îmbunătățirea bunăstării animalelor din comunitate.

Cetățenii comunei Groși care dețin câini sau pisici sunt încurajați să profite de această oportunitate și să contribuie la o gestionare responsabilă a populației de animale de companie.